В Германии солдата уволили за отказ пожать руку женщине

Солдат Бундесвера отказался пожать руку женщине - и был за это уволен со службы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Высший административный суд федеральной земли Рейнланд-Пфальц в Кобленце, в котором солдат попытался обжаловать свое увольнение, расценил его поступок как признак "процесса радикализации на религиозной основе" и подтвердил законность увольнения.

Сам солдат называл свои действия "отправлением религиозного культа", однако суд отказался принять его аргументы.

"Указания истца на то, что его поведение в отношении женщин могло иметь другие мотивы, в свете его последовательного исповедания ислама следует рассматривать как попытку выгородить себя", - решил суд, отметив, что взгляды солдата противоречат основополагающему принципу равенства между мужчиной и женщиной.

При этом суд опроверг утверждение истца о том, что причиной его увольнения стали предрассудки в отношении мусульман. Несмотря на отсутствие предписаний пожимать руку женщинам, поведение уволенного со службы солдата свидетельствовало о недостатке уважения к женщинам-военнослужащим, что ставило под угрозу единство и боеспособность Бундесвера, постановил суд. Заявка на подачу апелляции была отклонена.