У Польщі затримали молодика, який погрожував підкласти бомбу під Мін’юст

У Польщі затримали 20-річного чоловіка, який погрожував підкласти бомбу під міністерство юстиції, видаючи себе за іншу людину.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Поліцейські, які займаються кіберзлочинністю, протягом кількох днів працювали над справою погроз, що надходили до міністерства юстиції. З повідомлень випливало, що в будівлі буде закладена бомба. Поліцейським швидко вдалося встановити відправника повідомлень, проте все виявилося не настільки просто.

З'ясувалося, що зловмисник вкрав профіль іншої особи і, видаючи себе за когось іншого, послав повідомлення в міністерство. Однак правоохоронцям вдалося дістатися до реального відправника погроз. Ним виявився 20-річний житель міста Плонськ.

Сьогодні будуть проведені процесуальні дії за участю чоловіка, а прокурор прийме рішення про правову кваліфікацію діяння. Якщо йому висунуть звинувачення щодо неправдивого повідомлення про загрозу життю чи здоров'ю багатьох людей, йому може загрожувати покарання до 8 років позбавлення волі.