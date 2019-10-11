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В Польше задержали молодого человека, который угрожал подложить бомбу под Минюст

Пятница, 11 октября 2019, 09:59

В Польше задержали 20-летнего мужчину, который угрожал подложить бомбу под министерство юстиции, выдавая себя за другого человека.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Полицейские, которые занимаются киберпреступностью, в течение нескольких дней работали над делом угроз, поступавших в министерство юстиции. Из сообщений следовало, что в здании будет заложена бомба. Полицейским быстро удалось установить отправителя сообщений, однако все оказалось не столь просто.

Выяснилось, что злоумышленник украл профиль другого лица и, выдавая себя за другого, послал сообщение в министерство. Однако правоохранителям удалось добраться до реального отправителя угроз. Им оказался 20-летний житель города Плоньск.

Сегодня будут проведены процессуальные действия с его участием, а прокурор примет решение о правовой квалификации деяния. Если ему предъявят обвинения в ложном сообщении об угрозе жизни или здоровью многих людей, ему может грозить наказание до 8 лет лишения свободы.

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