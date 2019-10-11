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Німецькі супермаркети відкликають з продажу молоко через небезпечні бактерії

П'ятниця, 11 жовтня 2019, 13:47

Супермаркети по всій Німеччині відкликають деякі знежирені молокопродукти через побоювання, що вони можуть бути заражені бактеріями.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

До таких кроків вдались такі великі мережі супермаркетів, як Edeka, Rewe, Lidl і Aldi.

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Молочні групи DMK Group, а також Fude + Serrahn повідомили, що рутинна перевірка продуктів виявила відхилення. Зокрема, були виявлені бактерії Aeromonas hydrophila /caviae.

У випадку вживання продуктів у їжу це могло б призвести до проблем зі здоров’ям, зокрема діареї.

Торгові компанії відповідно відреагували та зняли молочні продукти з прилавків.

Повідомляється, що забруднення виникло під час забезпечення герметичності пакетів на виробництві.

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