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Немецкие супермаркеты отзывают из продажи молоко из-за опасных бактерий

Пятница, 11 октября 2019, 13:47

Супермаркеты по всей Германии отзывают некоторые обезжиренные молочные продукты из-за опасений, что они могут быть заражены бактериями.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

К таким шагам прибегли такие крупные сети супермаркетов, как Edeka, Rewe, Lidl и Aldi.

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Молочные группы DMK Group, а также Fude+Serrahn сообщили, что рутинная проверка продуктов обнаружила отклонения. В частности, были обнаружены бактерии Aeromonas hydrophila/caviae.

В случае употребления продуктов в пищу это могло бы привести к проблемам со здоровьем, в частности диарее.

Торговые компании отреагировали и сняли молочные продукты с прилавков.

Сообщается, что загрязнение произошло при обеспечении герметичности пакетов на производстве.

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