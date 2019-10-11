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ЕС и Великобритания активизируют переговоры о Brexit: появился шанс на соглашение

Пятница, 11 октября 2019, 15:43

Европейский Союз и Великобритания согласились активизировать переговоры по Brexit в ближайшие дни.

Как пишет "Европейская правда", об этом в пятницу сообщили в Еврокомиссии по итогам встречи переговорщика ЕС Мишеля Барнье и его британского коллеги Стива Баркли.

В комиссии назвали встречу переговорщиков в пятницу утром конструктивной. После обеда Барнье проинформировал о результатах послов 27 стран-членов.

Великобритания должна выйти из ЕС 31 октября. Саммит ЕС на следующей неделе рассматривается как последний шанс договориться о соглашении о выходе перед конечным сроком Brexit.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ранее выдвинул новые предложения по соглашению, чтобы избежать жесткой границы в Ирландии после Brexit.

В начале этой недели несколько высокопоставленных ЕС говорили о минимальных шансах на то, что сторонам удастся договориться.

Но в четверг после встречи Джонсона с премьером Ирландии Лео Варадкаром лидеры заявили, что соглашение о Brexit может быть заключено до конца месяца.

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