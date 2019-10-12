Пристайко опроверг согласование итогового документа "нормандского" саммита

Итоговый документ будущей встречи лидеров Украины, Германии, Франции и России согласован только в части формулы Штайнмайера, а остальные вопросы до сих пор обсуждаются.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

Комментируя сообщения российских СМИ о том, что в предварительно согласованном итоговом документе "нормандского" саммита нет пункта о передаче Киеву контроля над границей до выборов, министр сказал: "Согласована только та часть, которая касается формулы Штайнмайера. Я не знаю, каким будет окончательный документ, но согласованный в настоящее время советниками на самом деле очень короткий и фактически отмечает только достигнутый прогресс".

Пристайко добавил, что, "например, там написано, что стороны приветствуют завершение разведения и восстановления сообщения в Станице Луганской, обмен пленными и уполномочивают своих министров иностранных дел, условно говоря, работать дальше. Это позволяет россиянам сказать, что там нет контроля над границей, но там вообще ничего нет".

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что это "вброс" со стороны России, чтобы создать еще большее напряжение в Украине, и такие провокации осуществляются постоянно.

"Вы посмотрите, в Минске согласовывают формулу Штайнмайера, а затем выходят "руководители ЛНР / ДНР" и заявляют, что в Киеве наконец поняли, что никогда не будут иметь над нами власти. Несомненно, это делается для стравливания населения против миротворческой политики президента Зеленского", - убежден глава МИД.

Канцлер Германии Ангела Меркель на днях заявила, что предпосылки для саммита "нормандской четверки" созданы и он состоится в Париже.

Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков заявил, что сроки проведения саммита в "нормандском формате" пока не обсуждались, но, учитывая график Владимира Путина, в октябре встреча вряд ли состоится.