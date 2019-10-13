74 мігранти врятовані біля узбережжя Лівії

Рятувальне судно Ocean Viking у ніч на 13 жовтня врятувало 74 людини, які намагались перетнути Середземне море на човні.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Deutsche Welle.

"Хоча люди виснажені своєю небезпечною втечею, всі врятовані перебувають в стабільному стані", - повідомила гуманітарна рятувальна організація SOS Mediterranee. Серед врятованих шестеро дітей.

Човен виявили у 80 кілометрах від узбережжя Лівії. Поки невідомо, куди саме люди намагалися дістатися.

Напередодні катер зі 110 людьми з Тунісу намагався дістатися берегів Італії. Його зупинила туніська берегова охорона, повідомило міністерство внутрішніх справ країни. Люди кидали у бік човна берегової охорони різні предмети та поранили двох членів екіпажу. 25 осіб вистрибнули з катера, але були врятовані.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Греції Киріакос Міцотакіс закликав НАТО збільшити кількість військово-морських патрулів в Егейському морі після погрози Туреччини відкрити двері для 3 мільйонів мігрантів.