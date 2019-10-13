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74 мигранты спасены у побережья Ливии

Воскресенье, 13 октября 2019, 15:36

Спасательное судно Ocean Viking в ночь на 13 октября спасло 74 человека, которые пытались пересечь Средиземное море на лодке.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

"Хотя люди истощены своим опасной бегством, все спасенные находятся в стабильном состоянии", - сообщила гуманитарная спасательная организация SOS Mediterranee. Среди спасенных - шестеро детей.

Лодка обнаружили в 80 километрах от побережья Ливии. Пока неизвестно, куда именно люди пытались добраться.

Накануне катер с 110 людьми из Туниса пытался добраться берегов Италии. Его остановила тунисская береговая охрана, сообщило министерство внутренних дел страны. Люди бросали в сторону лодки береговой охраны различные предметы и ранили двух членов экипажа. 25 человек выпрыгнули из катера, но были спасены.

Напомним, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис призвал НАТО увеличить количество военно-морских патрулей в Эгейском море после угрозы Турции открыть двери для 3 миллионов мигрантов.

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