Kyiv, а не Kiev: BBC змінила написання столиці України

Британська телерадіомовна корпорація ВВС ухвалила рішення змінити написання столиці України Києва англійською мовою з "Kiev" на "Kyiv".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

"ВВС продовжує переглядати спірне англомовне написання географічних назв, враховуючи сприйняття нашою міжнародною аудиторією. Через те, що "Kyiv" (а не "Kiev") зараз широко використовується провідними міжнародними організаціями та урядовими агенціями, значною частиною міжнародної авіаційної індустрії, а також англомовними медіа, ми вирішили перейти на це написання назви столиці України", - йдеться у заяві компанії ВВС.

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Таке правило написання столиці України у текстах, на картах та у графіках починає діяти на ВВС з 14 жовтня 2019 року.

Проте кілька місяців ще триватиме перехідний період, протягом якого в англомовних текстах може вживатись таке формулювання: "Kyiv, formerly known as Kiev" ("Kyiv", раніше відомий як "Kiev").

У 2018 році міністерство закордонних справ України розпочало кампанію #CorrectUA, в межах якої почало звертатись до іноземних ЗМІ з метою коригування правопису міста Київ (#KyivNotKiev).