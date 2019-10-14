У ЄС допустили відкладення початку роботи нової Єврокомісії

Жозеп Боррель, наступний глава дипломатії ЄС, допустив у спілкуванні з журналістами в Люксембурзі, що новий склад Єврокомісії може не запрацювати вчасно через затримку в слуханнях у Європарламенті.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euobserver.

За його словами, "розумно" припустити, що нова комісія Урсули фон дер Ляєн не почне працювати до 1 грудня.

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"Чесно кажучи, я не розумію, як ми можемо провести весь процес слухань по трьох кандидатах, щоб укластися в термін до 23 жовтня", - сказав він.

Новий склад Європейської комісії повинен запрацювати з 1 листопада, однак цього може не статися, оскільки Європарламент відхилив трьох кандидатів у єврокомісари – від Румунії, Угорщини та Франції.

Угорщина вже запропонувала нового кандидата, але ситуацію ускладнює Румунія, де минулого тижня уряду було висловлено недовіру.

Затвердження трьох нових кандидатів через тривалий процес перевірки може зайняти кілька тижнів.

Вважається, що затягуванням із кандидатами Європарламент проявляє силу, оскільки євродепутати невдоволені, що лідери ЄС змінили процедуру та висунули фон дер Ляєн на пост глави Єврокомісії замість того, щоб топ-посаду обійняв кандидат найбільшої групи парламенту.