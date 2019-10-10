Європарламент відхилив кандидатку в єврокомісари від Франції

Члени Європейського парламенту в четвер відхилили кандидатуру Сільві Гулар на пост наступного європейського комісара від Франції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Комітети парламенту з питань внутрішнього ринку і промисловості під час таємного голосування висловились проти схвалення кандидатури Гулар на посту єврокомісара з питань внутрішнього ринку, який опікується промисловою політикою, обороною та технологіями.

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Під час слухань у парламенті в четвер Гулар, у минулому член Європарламенту, зіткнулась із запитаннями щодо використання нею помічника Європейського парламенту для політичної роботи у своїй країні, а також її співпраці з аналітичним центром у США та щодо обсягу її повноважень.

Більшість критики на адресу Гулар лунало з боку Європейської народної партії, найбільшої політичної групи парламенту.

Деякі члени Європарламенту підозрюють, що відмовою затвердити Гулар правоцентристський блок хотів помститися Макрону за його спротив затвердженню Манфреда Вебера, лідера ЄНП, на пост глави Єврокомісії.

Новий склад Європейської комісії на чолі з Урсулою фон дер Ляєн повинен запрацювати з 1 листопада. Перед цим його повинен затвердити Європейський парламент.