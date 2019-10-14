Справа Марківа: правозахисники наполягають, що суд не довів вину нацгвардійця

Правозахисники стверджують, що суд не зумів довести провину нацгвардійця Віталія Марківа, якого в Італії засудили до 24 років ув'язнення за звинуваченням у причетності до вбивства італійського фотографа Андреа Рокеллі в 2014 році.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в публікації порталу Харківської правозахисної групи.

Суд присяжних Павії 11 жовтня поширив мотиваційну частину вироку українському солдату Віталію Марківу, у якій вони стверджують, що Марків активно сприяв умисному убивству іноземних журналістів на околиці окупованого тоді бойовиками Слов’янська.

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"Пояснення судом його шокуючого рішення не усуває серйозних занепокоєнь, викликаних сутністю звинувачення проти Віталія Марківа. Зовсім навпаки - адже суд повторює завідомо хибні твердження та ігнорує важливі докази, представлені захистом", - йдеться у публікації.

Зокрема, стверджується, що суд проігнорував критично важливі докази, надані захистом, які свідчать, що мінометний вогонь у бік загиблих журналістів українська армія відкрила у відповідь на вогонь бойовиків.

"Не було жодної неспровокованої атаки на журналістів, а була перестрілка у зоні війни, у якій журналісти без жилетів з помітками "преса" чи інших видимих поміток були трагічно убиті", - стверджується у публікації.

Правозахисники підкреслюють: у той час як судова ухвала називає свідчення Марківа суперечливими, набагато більш суперечливими є свідчення французького журналіста Рогелона, якому вдалось вижити, і який "лише через чотири роки під час суду над Марківа раптово згадав, що вогонь відкрили з боку пагорба, і, отже, з позиції української армії".

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"Не було "порушення четвертої Женевської конвенції", але була військова ситуація, коли одна сторона реагувала на перестрілку іншої", - заявили правозахисники.

Нагадаємо, суд італійського міста Павія визнав винним нацгвардійця Віталія Марківа, якого звинуватили у причетності до вбивства італійського фотографа Андреа Рокеллі на Донбасі у 2014 році. Марківа засудили до 24 років ув'язнення.

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