Норвегія проти усунення Туреччини з НАТО

Норвегія у вівторок розкритикувала операцію Туреччини на північному сході Сирії, але відхилила заклики до призупинення членства Туреччини в альянсі НАТО.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

"Я думаю, що Туреччину краще мати в НАТО, ніж поза НАТО", - заявила прем'єр-міністр Норвегії Ерна Солберг на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Берліні.

"Важливо залучати їх до нашої родини та обговорень. Я думаю, що так легше працювати з ними", - додала вона.

Солберг висловила занепокоєння щодо відповідності військової операції Анкари міжнародному праву та закликала її припинити свої дії.

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Міністр оборони США Марк Еспер заявив у понеділок, що наступного тижня він зустрінеться з союзниками по НАТО, щоб закликати їх вжити "дипломатичних та економічних заходів" у відповідь на вторгнення Туреччини в Сирію.

У своїй заяві Еспер заявив, що військові дії Туреччини "є непотрібними та імпульсивними" і можуть призвести до відродження "Ісламської держави".

Туреччина каже, що її операція на півночі Сирії спрямована на нейтралізацію курдського ополчення YPG, яке вона вважає терористичним і таким, що загрожує її безпеці.

Анкара планує переселити мільйони сирійців у безпечну зону, розміщену в 30 км на території Сирії, що простягається від річки Євфрат до іракського кордону, включаючи місто Манбідж.

Наступ Туреччини і виведення військ США викликали жорстку міжнародну критику, оскільки сирійські курди були головними союзниками Заходу в боротьбі проти ІДІЛ в Сирії.