Норвегия против отстранения Турции из НАТО

Норвегия во вторник раскритиковала операцию Турции на северо-востоке Сирии, но отклонила призывы к приостановке членства Турции в альянсе НАТО.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

"Я думаю, что Турцию лучше иметь в НАТО, чем вне НАТО", - заявила премьер-министр Норвегии Эрна Солберг на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине.

"Важно привлекать их к нашей семье и обсуждениям. Я думаю, что так легче работать с ними", - добавила она.

Солберг выразила обеспокоенность в соответствии военной операции Анкары международному праву и призвала ее прекратить свои действия.

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Министр обороны США Марк Эспер заявил в понедельник, что на следующей неделе он встретится с союзниками по НАТО, чтобы призвать их принять "дипломатических и экономических мер" в ответ на вторжение Турции в Сирию.

В своем заявлении Эспер заявил, что военные действия Турции "ненужными и импульсивными" и могут привести к возрождению "Исламского государства".

Турция говорит, что ее операция на севере Сирии направлена ​​на нейтрализацию курдского ополчения YPG, которое она считает террористическим и угрожающим ее безопасности.

Анкара планирует переселить миллионы сирийцев в безопасную зону, расположенную в 30 км на территории Сирии, простирается от реки Евфрат до иракской границы, включая город Манбидж.

Наступление Турции и вывода войск США вызвали жесткую международную критику, поскольку сирийские курды были главными союзниками Запада в борьбе против ИГИЛ в Сирии.