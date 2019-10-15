Тисячі пожежників провели протестний марш у Парижі

Тисячі французьких пожежників протестують проти низької заробітної плати і важких умов праці у вівторок в Парижі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Тримаючи в руках димові ракети та одягнені в уніформу і світловідбиваючі шоломи, вони повільно пройшли до знаменитої площі Республіки.

У марші взяли участь професійні пожежники з усієї країни.

П'єр Тенепуд, який 10 років був пожежником в місті Нім, розповів, що вони працюють на 200%, а натомість не отримують поваги у вигляді гідної оплати для правильного виконання своєї роботи.

Протест вогнеборців у вівторок відбувається через два тижні після аналогічного протесту працівників поліції на вулицях Парижа, який став найбільшим за 20 років.

У центрі вимог поліцейських - покращення умов праці, реальна соціальна політика для співробітників Міністерства внутрішніх справ, ефективна і стримуюча відповідь на злочинність, захист пенсій і заміна пенсійної реформи.