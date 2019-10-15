Тысячи пожарных провели протестный марш в Париже

Тысячи французских пожарных протестуют против низкой заработной платы и тяжелых условий труда во вторник в Париже.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Держа в руках дымовые ракеты и одеты в униформу и светоотражающие шлемы, они медленно прошли к знаменитой площади Республики.

В марше приняли участие профессиональные пожарные со всей страны.

Пьер Тенепуд, который 10 лет был пожарным в городе Ним, рассказал, что они работают на 200%, а взамен не получают уважения в виде достойной оплаты для правильного выполнения своей работы.

Протест пожарных во вторник проходит через две недели после аналогичного протеста полицейских на улицах Парижа, который стал крупнейшим за 20 лет.

В центре требований полицейских - улучшение условий труда, реальная социальная политика для сотрудников Министерства внутренних дел, защита пенсий и замена пенсионной реформы.