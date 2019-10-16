Джуліані переконував Трампа видати Туреччині Гюлена - ЗМІ

Рудольф Джуліані, адвокат Дональда Трампа, в приватному порядку закликав президента США у 2017 році видати Туреччині проповідника Фетхуллаха Гюлена, який живе у вигнанні в Сполучених Штатах.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише The Washington Post з посиланням на інформацію колишніх посадових осіб адміністрації президента США, знайомих з дискусіями.

За даними видання, Джуліані неодноразово заявляв Трампу, що уряд США має вигнати Гюлена з країни.

Читайте також Туреччина не відмовиться від операції в Сирії попри санкції США - Ердоган

Туреччина вимагала, щоб Сполучені Штати видали Гюлена для суду за звинуваченням у змові проти Реджепа Таїпа Ердогана і спробі державного перевороту в 2016 році. Гюлен заперечує причетність до змови.

Колишній мер Нью-Йорка так часто згадував Гюлена в розмовах з Трампом, що один колишній чиновник назвав цю тему "хобі" Джуліані. "Він був так зосереджений на цій проблемі - всі розмови були про Гюлена", - згадував другий колишній чиновник.

Помічники Білого дому були стурбовані тим, що Джуліані працював від імені уряду Туреччини. "Ми не збиралися заарештовувати Гюлена, щоб показати солідарність з Ердоганом", - сказав другий чиновник, описуючи внутрішні дискусії.

Читайте також США запровадили санкції проти Туреччини, Трамп погрожує її економіці

Проте, за словами колишніх співробітників Білого дому, Трамп був сприйнятливий до цієї ідеї, і тиснув на радників в питанні статусу Гюлена.

Один колишній високопоставлений чиновник адміністрації згадував, що Трамп часто запитував, чому Гюлена не можна передати Туреччині, називаючи Ердогана "моїм другом".

Чиновники адміністрації були категорично проти цієї ідеї і заявили президенту, що цей крок може привести до судового процесу і завдасть йому політичного збитку.

У 2017 році Джуліані також безуспішно тиснув на тодішнього держсекретаря Рекса Тіллерсона, щоб він допоміг у вирішенні іншого важливого для Ердогана питання: допомоги у припиненні судового переслідування турецького іранського трейдера в США.

Джуліані не зареєстрований в якості іноземного лобіста, як він мав би зробити, якби йому платили за лобіювання політичних питань.

В інтерв'ю по телефону Джуліані заявив, що ніколи не представляв Туреччину і тому йому не потрібно реєструватися в якості іноземного лобіста.

"В даний час Джуліані знаходиться під пильною увагою через його зусилля зі створення тиску на Україну для розслідування проти політичних конкурентів Трампа. Його більш ранні спроби переконати президента видати турецького священнослужителя є ще одним прикладом, як він ймовірно, просував тіньову зовнішню політику, залишаючись поза урядом", - зазначає видання.