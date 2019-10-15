Туреччина не відмовиться від операції в Сирії попри санкції США - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що не зупинить військову операцію на півночі Сирії, попри санкції США і ембарго європейських країн на озброєння.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на The Telegraph.

"Дасть Бог, ми швидко убезпечимо регіон, що простягається від Манбіджа до нашого кордону з Іраком, і забезпечимо, що на першому етапі мільйон, а потім два мільйони сирійських біженців повернуться до своїх домівок за власним бажанням", - сказав Ердоган у телевізійній промові.

У ніч на понеділок США оголосили санкції проти міністерств оборони та енергетики Туреччини, а також міністрів оборони, енергетики та внутрішніх справ. Дональд Трамп також заявив, що посилює санкції проти сталі та скасовує торгову угоду на 100 мільярдів доларів.

Втім, Ердоган спокійно відреагував на ці кроки: "Ми бачимо всі погрози від санкцій до ембарго лише тому, що ми боремося проти тероризму".

Торік санкції США знищили майже 30 відсотків від вартості ліри.

Туреччина каже, що її операція на півночі Сирії спрямована на нейтралізацію курдського ополчення YPG, яке вона вважає терористичним і таким, що загрожує її безпеці.

Наступ Туреччини і виведення військ США викликали жорстку міжнародну критику, оскільки сирійські курди були головними союзниками Заходу в боротьбі проти ІДІЛ в Сирії.