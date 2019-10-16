Чехія переконуватиме решту ЄС ввести санкції проти Туреччини
Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш на саміті ЄС наприкінці тижня запропонує ухвалити спільні європейські санкції проти Туреччини через її дії проти курдів на півночі Сирії.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Сeske noviny.
У вівторок чеський парламент одностайно закликав Бабіша наполегливо просувати економічні та політичні заходи проти Туреччини.
Чеський прем'єр сказав, що він скептично ставиться до пошуку спільної позиції у ЄС. Але, за його словами, він виконає заклик парламенту.
"Європейська рада приймає рішення консенсусом. Усі повинні погодитися", - зазначив прем'єр-міністр.
Він висловив сумніви щодо того, чи приєднається Німеччина до спільної позиції проти Туреччини, для якої Анкара є ключовим партнером для експорту німецького озброєння.