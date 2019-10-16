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Чехия будет убеждать остальных членов ЕС ввести санкции против Турции

Среда, 16 октября 2019, 17:34

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш на саммите ЕС в конце недели предложит принять совместные европейские санкции против Турции за ее действия против курдов на севере Сирии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Сeske noviny.

Во вторник чешский парламент единогласно призвал Бабиша настойчиво продвигать экономические и политические меры против Турции.

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Чешский премьер сказал, что он скептически относится к поиску общей позиции в ЕС. Но, по его словам, он выполнит призыв парламента.

"Европейский совет принимает решение консенсусом. Все должны согласиться", - отметил премьер-министр.

Он выразил сомнения относительно того, присоединится ли Германия к общей позиции против Турции, для которой Анкара является ключевым партнером для экспорта немецкого оружия.

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