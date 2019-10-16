Поліція Британії затримала 3 підозрюваних у справі крадіжки золотого унітазу

Британська поліція заарештувала трьох осіб у незвичайній справі про крадіжку золотого унітазу з місця народження Вінстона Черчилля.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

"35-річний чоловік, 34-річний чоловік і 36-річна жінка, всі з Оксфорда, були заарештовані за підозрою в змові з метою скоєння крадіжки зі зломом. Всі вони залишаються під вартою в поліції ", - сказав представник поліції долини Темзи.

У вересні поліція затримала двох інших чоловіків - одного за підозрою в крадіжці зі зломом, іншого - за підозрою в змові з метою пограбування.

Поліцейське розслідування з приводу крадіжки у вересні в палаці Бленхейм, який є місцем народження Вінстона Черчилля, триває.

Зроблений з чистого 18-каратного золота унітаз під назвою "Америка" був присутній у Бленхеймському палаці як інсталяція на художній експозиції.

Унітазом можна було скористатися, при цьому музейний охоронець знаходився поруч за дверима туалету.

Зловмисники проникли до палацу вночі і покинули місце злочину приблизно о 4.50 ранку. Оскільки унітаз був підключений до системи каналізації і водогону, його крадіжка завдала істотної шкоди і привела до затоплення.