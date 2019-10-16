Полиция Британии задержала 3 подозреваемых по делу кражи золотого унитаза

Британская полиция арестовала трех человек в необычном деле о краже золотого унитаза с места рождения Уинстона Черчилля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

"35-летний мужчина, 34-летний мужчина и 36-летняя женщина, все из Оксфорда, были арестованы по подозрению в заговоре с целью совершения кражи со взломом. Все они остаются под стражей в полиции", - сказал представитель полиции долины Темзы.

В сентябре полиция задержала двух других мужчин - одного по подозрению в краже со взломом, другого - по подозрению в сговоре с целью ограбления.

Полицейское расследование по поводу кражи в сентябре во дворце Бленхейм, который является местом рождения Уинстона Черчилля, продолжается.

Сделанный из чистого 18-каратного золота унитаз под названием "Америка" присутствовал в Бленхеймському дворце как инсталляция на художественной экспозиции.

Унитазом можно было воспользоваться, при этом музейный охранник находился рядом с дверью туалета.

Злоумышленники проникли во дворец ночью и покинули место преступления примерно в 4.50 утра. Поскольку унитаз был подключен к системе канализации и водопровода, его кража нанесла существенный вред и привела к затоплению.