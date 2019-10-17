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"Осінь середньовіччя": поляки вийшли під Сейм проти заборони сексуальної освіти

Четвер, 17 жовтня 2019, 11:03

Сотні людей 16 жовтня вийшли на протест під Сейм Польщі, засуджуючи проєкт змін до Кримінального кодексу, який передбачає до 5 років позбавлення волі за "заохочення неповнолітніх до сексуальної активності", що означає фактичну заборону сексуальної освіти в школах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Заявка, подана депутатами "Громадянської коаліції" щодо відхилення проєкту в повному обсязі, не знайшла підтримки у парламенті.

243 депутати проголосували за подальшу роботу, 150 були проти, а 13 утрималися. Тепер законопроєкт направили в комітет.

 
 

Хоча у школах немає обов’язкового предмету із сексуальної освіти, тим не менш, ця тема обговорюється під час інших курсів. 

Під заборону може потрапити також надання в польських школах інформації про протизаплідні засоби.

Сотні поляків протестували проти законопроєкту не лише перед парламентом у Варшаві, а й у багатьох інших містах.

Маніфестація перед Сеймом під гаслом "Осінь середньовіччя" була організована "Жіночим страйком". Одна з лідерів "Страйку" Марта Лемпарт наголосила, що нинішня ситуація дуже схожа на ситуацію 2016 року, коли в Сеймі були зроблені спроби ухвалити законодавство, що повністю забороняє аборти.

Нагадаємо, партія влади PiS перемогла парламентські вибори на вихідних, кампанію до яких вона провела, застосовуючи гомофобну та націоналістичну риторику.

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