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У МЗС прийняли нового посла Греції

П'ятниця, 18 жовтня 2019, 12:40

Заступниця міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль 17 жовтня прийняла новопризначеного посла Греції в Україні Васіліоса Борноваса.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресцентр МЗС.

"Борновас наголосив на незмінності підтримки Грецією суверенітету та територіальної цілісності України. В основі такої позиції є відданість міжнародному праву як основі міждержавних відносин", - йдеться у повідомленні.

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У МЗС зазначили, що сторони "висловили обопільний інтерес до посилення співпраці з питань застосування міжнародного права для забезпечення свободи судноплавства відповідно до міжнародного права".

 

Грецький дипломат "відзначив позитивну роль чисельної етнічної грецької спільноти в Україні у розбудові дружніх відносин з Грецією".

Зеркаль також висловила вдячність за оздоровлення в Греції цього літа 100 українських дітей з Донбасу.

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МЗС Греція
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