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В МИД приняли нового посла Греции

Пятница, 18 октября 2019, 12:40

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль 17 октября приняла новоназначенного посла Греции в Украине Василиоса Борноваса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-центр МИД.

"Борновас подчеркнул неизменность поддержки Грецией суверенитета и территориальной целостности Украины. В основе такой позиции лежит приверженность международному праву как основе межгосударственных отношений", - говорится в сообщении.

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В МИД отметили, что стороны "выразили взаимный интерес к усилению сотрудничества по вопросам применения международного права для обеспечения свободы судоходства в соответствии с международным правом".

 

Греческий дипломат "отметил положительную роль многочисленной этнической греческой общины в Украине в развитии дружественных отношений с Грецией".

Зеркаль также выразила благодарность за оздоровление в Греции этим летом 100 украинских детей с Донбасса.

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