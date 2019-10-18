Сенатори США представили законопроєкт щодо санкцій проти Туреччини

Два провідних сенаторів США із Комітету з питань зовнішніх зв'язків оприлюднили законопроєкт про застосування санкцій проти Туреччини через військове вторгнення на північ Сирії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Hill.

Законопроєкт сенатора-республіканця Джима Ріша та сенатора-демократа Боба Менендеса передбачає обмеження на продаж зброї Туреччині і запровадження санкцій проти турецьких чиновників та тих, хто займається постачанням зброї турецьким військовим у Сирії.

Документ також вимагатиме звіту про участь Туреччини в НАТО. "Цей двопартійний законопроєкт має на меті протистояти нестабільності на Близькому Сході", - заявив Ріш.

Менендес додав, що законодавство "стосуватиметься жорстокого вторгнення Туреччини у Північно-Східну Сирію, але також вимагатиме від адміністрації Трампа намітити шлях щодо зусиль нашої країни протидіяти ІДІЛ та вирішити наші найактуальніші потреби національної безпеки на Близькому Сході".

Законодавство також передбачає надання гуманітарної допомоги для сирійських цивільних осіб та санкцій щодо російської підтримки сирійського президента Башара Асада.

Сполучені Штати і Туреччина 17 жовтня домовились про п’ятиденну паузу у військовій операції.Турецька сторона призупинить операцію "Джерело миру" на 120 годин, щоб дозволити вийти курдським силам із постраждалих районів у безпечну зону.

Туреччина 9 жовтня розпочала військову операцію на території Сирії, спрямовану проти сирійських курдів. Туреччина має 911-кілометровий кордон із Сирією, і давно заявляє про загрозу з боку терористів на схід від Євфрату та утворення там "терористичного коридору".

Туреччина планує переселити 3,6 мільйона сирійців у безпечну зону, розміщену в 30 км на території Сирії, що простягається від річки Євфрат до іракського кордону, включаючи місто Манбідж.

США зазнали різкої міжнародної критики через виведення своїх військ з північної Сирії, оскільки цими діями Вашингтон поставив під удар сирійських курдів, своїх багатолітніх союзників у боротьбі з "Ісламською державою".