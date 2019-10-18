Сенаторы США представили законопроект о санкциях против Турции

Два ведущих сенатора США из комитета по внешним связям обнародовали законопроект о применении санкций против Турции за военное вторжение на север Сирии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Hill.

Законопроект сенатора-республиканца Джима Риша и сенатора-демократа Боба Менендеса предусматривает ограничения на продажу оружия Турции и введение санкций против турецких чиновников и тех, кто занимается поставками оружия турецким военным в Сирии.

Документ также потребует отчета об участии Турции в НАТО. "Цель этого двухпартийного законопроекта – противостоять нестабильности на Ближнем Востоке", - заявил Риш.

Менендес добавил, что законодательство "касается жестокого вторжения Турции в Северо-Восточную Сирию, но также потребует от администрации Трампа наметить путь к усилиям нашей страны по противодействию ИГИЛ и решению наших самых актуальных проблем в сфере национальной безопасности на Ближнем Востоке".

Законодательство также предусматривает предоставление гуманитарной помощи для сирийских гражданских лиц и санкции в отношении российской поддержки сирийского президента Башара Асада.

Соединенные Штаты и Турция 17 октября договорились о пятидневную паузу в военной операции.Турецька сторона приостановит операцию "Источник мира" на 120 часов, чтобы позволить выйти курдским силам из пострадавших районов в безопасную зону.