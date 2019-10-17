Лідер Каталонії закликав до нового референдуму про незалежність

Глава уряду Каталонії Кім Торра закликав до нового голосування за самовизначення регіону на тлі суворих вироків для лідерів каталонських сепаратистів і масових протестів.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на La Vanguardia, про це він сказав, виступаючи у четвер перед регіональним парламентом Каталонії.

"Якщо нас засудили до 100 років тюремного ув'язнення за те, що ми винесли урни для голосування, відповідь зрозуміла: нам доведеться їх знову винести, для самовизначення", - сказав він.

Торра також засудив насильство, що виникло під час останніх протестів, сказавши, що мирні засоби є єдиним шляхом уперед. Він додав, що існує хибний наратив про те, що каталонські сепаратисти є жорстокими.

Протягом останніх трьох днів Каталонію сколихнули протести після того, як Верховний суд Іспанії ув'язнив дев'ятьох лідерів сепаратистів за їх участь у референдумі про незалежність 2017 року.

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У середу вночі під час заворушень у Барселоні сталися спалення десятка автомобілів, атаки кислотою та коктейлями Молотова проти поліції, а також запуски піротехнічних ракет проти поліцейського вертольота.

Мітинги каталонського сепаратистського руху традиційно були ненасильницькими. Але за три ночі жорстоких зіткнень між поліцією та протестувальниками постраждали понад 250 людей.