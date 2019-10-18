Посол Туреччини розповів, як кримські "депутати" змогли потрапити до Ердогана

Зустріч турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана з так званими "депутатами" Держдуми РФ від Криму Наталією Поклонською та Русланом Бальбеком не означає визнання російської анексії Криму.

Про це в інтерв’ю "Європейській правді" заявив посол Туреччини в Україні Ягмур Гюльдере.

"Це було відкриття багатосторонньої зустрічі за участі парламентарів від низки держав, де президент просто привітав зарубіжних гостей. Ми пояснили це українським партнерам і в Анкарі (посольству України. – ЄП), і в Києві. А ключове – те, що Туреччина від березня 2014 року не визнавала і досі не визнає анексію Криму. І це все, full stop", – сказав Гюльдере.

Посол зазначив, що це був не двосторонній візит, а багатосторонній захід, і заборони на в’їзд для Поклонської та Бальбека в Туреччину немає.

"Взагалі індивідуальні санкції – не наш метод, ми до такого не часто вдаємося… Але підкреслю: головне те, що Туреччина не визнає анексію Криму. І саме це – те, на чому варто зосередити увагу", – сказав він.

Минулого тижня Туреччина вперше прийняла у складі російської парламентської делегації "кримських" депутатів. Досі Анкара відмовлялася на офіційному рівні зустрічатися з особами, що представляють анексований Крим.

МЗС України надіслало ноту протесту Туреччині через цю зустріч і викликало посла.

Повний текст інтерв’ю: "Посол Туреччини: Зеленський сказав нам "казан-казан", і це – головна ідея нашої співпраці з Україною".