Ердоган вперше прийняв російську делегацію разом із "депутатами" від Криму – РосЗМІ
Неділя, 13 жовтня 2019, 12:25
Туреччина вперше прийняла у складі російської парламентської делегації "кримських" депутатів.
Як повідомляє "Європейська правда", про це стверджує російське інформаційне агентство "РИА-Новости", яке оприлюднило фото відповідного прийому.
Як зазначається, у складі російської делегації, урочисто прийнятої президентом Туреччини Реджапом Ердоганом, перебували два "депутати Держдуми" від анексованого Криму: Наталія Поклонська та Руслан Бальбек.
Російське видання публікує світлину із цього прийому.
Нагадаємо, досі Анкара відмовлялася на офіційному рівні зустрічатися з особами, що представляють анексований Крим.
Про офіційну позицію МЗС України поки невідомо.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.powered by lun.ua