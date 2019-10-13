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Ердоган вперше прийняв російську делегацію разом із "депутатами" від Криму – РосЗМІ

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Ердоган вперше прийняв російську делегацію разом із "депутатами" від Криму – РосЗМІ

Неділя, 13 жовтня 2019, 12:25

Туреччина вперше прийняла у складі російської парламентської делегації "кримських" депутатів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це стверджує російське інформаційне агентство "РИА-Новости", яке оприлюднило фото відповідного прийому.

 

Як зазначається, у складі російської делегації, урочисто прийнятої президентом Туреччини Реджапом Ердоганом, перебували два "депутати Держдуми" від анексованого Криму: Наталія Поклонська та Руслан Бальбек.

Російське видання публікує світлину із цього прийому.

Нагадаємо, досі Анкара відмовлялася на офіційному рівні зустрічатися з особами, що представляють анексований Крим.

Про офіційну позицію МЗС України поки невідомо.

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Крим Туреччина Ердоган Росія
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