МЗС відреагувало на зустріч Ердогана із "депутатами" від анексованого Криму

В МЗС України відреагували на інформацію про зустріч "депутатів" з анексованого РФ Криму із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.

Про це "Європейській правді" повідомили у міністерстві.

"Інформація про зустріч президента Ердогана із політиками, незаконно обраними на окупованій території України, викликає занепокоєння. Україна вже направила ноту протесту Туреччині через цю зустріч. Посла Туреччини в Україні запрошено у МЗС",- заявили у міністерстві закордонних справ.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо про зустріч із Ердоганом російської парламентської делегації, у склад якої увійшли два "депутати Держдуми" від анексованого Криму: Наталія Поклонська та Руслан Бальбек.