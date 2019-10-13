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МЗС відреагувало на зустріч Ердогана із "депутатами" від анексованого Криму

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МЗС відреагувало на зустріч Ердогана із "депутатами" від анексованого Криму

Неділя, 13 жовтня 2019, 14:03

В МЗС України відреагували на інформацію про зустріч "депутатів" з анексованого РФ Криму із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.

Про це "Європейській правді" повідомили у міністерстві.

"Інформація про зустріч президента Ердогана із політиками, незаконно обраними на окупованій території України, викликає занепокоєння. Україна вже направила ноту протесту Туреччині через цю зустріч. Посла Туреччини в Україні запрошено у МЗС",- заявили у міністерстві закордонних справ.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо про зустріч із Ердоганом російської парламентської делегації, у склад якої увійшли  два "депутати Держдуми" від анексованого Криму: Наталія Поклонська та Руслан Бальбек.

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МЗС Крим Ердоган Туреччина
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