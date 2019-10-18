Посол: якщо Захід перестає сприймати Туреччину як союзника, то будуть наслідки
Туреччина розчарована реакцією Євросоюзу та Сполучених Штатів на військову операцію в Сирії.
Про це в інтерв’ю "Європейській правді" заявив посол Туреччини в Україні Ягмур Гюльдере.
"Реакція наших західних партнерів справді розчаровує. Адже наші союзники вдаються до заборони військових контрактів із Туреччиною і навіть до санкцій. Ще більше мене заганяє в глухий кут, коли я бачу заголовки на кшталт "Америка зраджує своїх союзників". Серйозно? Ми, мабуть, маємо розрізняти, хто є союзником, а хто є терористом. Пересічного турка це здатне просто розлютити!", - сказав Гюльдере.
Він зазначив, що при використанні таких порівнянь потрібно усвідомлювати, що це створює розкол між турецькою громадською думкою і західним світом.
"Мене це украй засмучує, адже Туреччина – це кандидат на вступ до ЄС, член НАТО. Ми багато років тісно співпрацюємо з нашими західними союзниками, але в останні роки стикнулися з очевидним браком співчуття та розуміння з їхнього боку", - сказав посол.
Гюльдере вважає, що після введення санкцій, зокрема на імпорт зброї, Захід не має права дорікати Туреччині щодо купівлі зброї у третіх країн.
"Зрештою, якщо Захід перестає сприймати Туреччину як союзника, то неодмінно будуть наслідки. Якщо будуть санкції проти нас – то, поза сумнівом, ми будемо вдаватися до контрсанкцій", - сказав посол.
Як відомо, Туреччина підписала контракт із Росією на постачання комплексів С-400, що викликало обурення партнерів по НАТО, передусім США.
Повний текст інтерв’ю: "Посол Туреччини: Зеленський сказав нам "казан-казан", і це – головна ідея нашої співпраці з Україною".