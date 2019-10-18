Посол: якщо Захід перестає сприймати Туреччину як союзника, то будуть наслідки

Туреччина розчарована реакцією Євросоюзу та Сполучених Штатів на військову операцію в Сирії.

Про це в інтерв’ю "Європейській правді" заявив посол Туреччини в Україні Ягмур Гюльдере.

"Реакція наших західних партнерів справді розчаровує. Адже наші союзники вдаються до заборони військових контрактів із Туреччиною і навіть до санкцій. Ще більше мене заганяє в глухий кут, коли я бачу заголовки на кшталт "Америка зраджує своїх союзників". Серйозно? Ми, мабуть, маємо розрізняти, хто є союзником, а хто є терористом. Пересічного турка це здатне просто розлютити!", - сказав Гюльдере.

Він зазначив, що при використанні таких порівнянь потрібно усвідомлювати, що це створює розкол між турецькою громадською думкою і західним світом.

"Мене це украй засмучує, адже Туреччина – це кандидат на вступ до ЄС, член НАТО. Ми багато років тісно співпрацюємо з нашими західними союзниками, але в останні роки стикнулися з очевидним браком співчуття та розуміння з їхнього боку", - сказав посол.

Гюльдере вважає, що після введення санкцій, зокрема на імпорт зброї, Захід не має права дорікати Туреччині щодо купівлі зброї у третіх країн.

"Зрештою, якщо Захід перестає сприймати Туреччину як союзника, то неодмінно будуть наслідки. Якщо будуть санкції проти нас – то, поза сумнівом, ми будемо вдаватися до контрсанкцій", - сказав посол.

Як відомо, Туреччина підписала контракт із Росією на постачання комплексів С-400, що викликало обурення партнерів по НАТО, передусім США.

Повний текст інтерв’ю: "Посол Туреччини: Зеленський сказав нам "казан-казан", і це – головна ідея нашої співпраці з Україною".