Посол Туреччини: військова операція в Сирії – не вторгнення, а самооборона

Туреччина розглядає свою військову операцію "Джерело миру" на північному сході Сирії самообороною проти озброєних груп, зокрема, курдських, які Анкара вважає терористичними.

Про це в інтерв’ю "Європейській правді" заявив посол Туреччини в Україні Ягмур Гюльдере.

"Насправді – ні, вторгнення не було. Ми не окупували Сирію. Ми не вторглися до Сирії. Ми не знищуємо курдів. І ми не здійснюємо жодного "демографічного перепланування", - сказав Гюльдере.

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За його словами, операція Туреччини має протилежні завдання: встановити безпеку на іншому боці кордону, "у Сирії, де терористи створили, по суті, "напівдержави", до того ж, добре озброєні".

"2017 року ми провели у Сирії операцію "Щит Євфрата", у 2018-му – "Оливкова гілка". Тоді ми гарантували безпеку на площі 40 тис. км². Як наслідок, туди з Туреччини повернулися понад 340 тисяч біженців. Ще раз – 340 тисяч людей! Це в сотні разів більше, ніж прийняли деякі інші держави", - сказав він.

Гюльдере заявив, що за статутом ООН кожна держава має право на самооборону, і для Туреччини це – самооборона.

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"Тим більше, що по той бік кордону, в Сирії, немає легітимної державної влади. Ще одна підстава для наших дії – так звана "Аданська угода" від 1997 року між Туреччиною та Сирією, яка, по суті, дозволяє нам протидіяти безпековим загрозам по той бік кордону, якщо Сирія нездатна це зробити", - сказав він.

Слід зазначити, що таке прочитання угоди є досить довільним, Аданська угода не містить дозволу проводити військові операції на території сусіда, однак низка держав справді розглядають цей документ як один з інструментів виводу Сирії з кризи.

Повний текст інтерв’ю: "Посол Туреччини: Зеленський сказав нам "казан-казан", і це – головна ідея нашої співпраці з Україною"