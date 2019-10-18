Посол: если Запад перестает воспринимать Турцию как союзника, то будут последствия

Турция разочарована реакцией Евросоюза и Соединенных Штатов на военную операцию в Сирии.

Об этом в интервью "Европейской правде" заявил посол Турции в Украине Ягмур Гюльдере.

"Реакция наших западных партнеров действительно разочаровывает. Ведь наши союзники прибегают к запрету военных контрактов с Турцией и даже к санкциям. Еще больше меня ставит в тупик, когда я вижу заголовки вроде "Америка предает своих союзников". Серьезно? Мы, пожалуй, должны различать, кто является союзником, а кто – террористом. Рядового турка это может просто разозлить!" - сказал Гюльдере.

Он отметил, что при использовании таких сравнений нужно осознавать, что это создает раскол между турецким общественным мнением и западным миром.

"Меня это крайне огорчает, ведь Турция - это кандидат на вступление в ЕС, член НАТО. Мы много лет тесно сотрудничаем с нашими западными союзниками, но в последние годы столкнулись с очевидным недостатком сочувствия и понимания с их стороны", - сказал посол.

Гюльдере считает, что после введения санкций, в частности, на импорт оружия, Запад не имеет права упрекать Турции за покупку оружия у третьих стран.

"В конце концов, если Запад перестает воспринимать Турцию как союзника, то непременно будут последствия. Если будут санкции против нас - то, несомненно, мы будем прибегать к контрсанкциям", - сказал посол.

Как известно, Турция подписала контракт с Россией на поставку комплексов С-400, что вызвало возмущение партнеров по НАТО, прежде всего США.

Полный текст интервью: "Посол Турции: Зеленский сказал нам "казан-казан", и это – главная идея нашего сотрудничества с Украиной".