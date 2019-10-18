У Берліні пропонують призначити відповідального за боротьбу із самотністю

Берлінське відділення Християнської демократичної партії канцлерки Ангели Меркель ініціює запровадження у німецькій столиці посади уповноваженого з питань самотності.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

Кожне друге домашнє господарство у Берліні складається з однієї людини. Існують гарячі лінії для літніх людей, професійно організовані вечірки і групи самодопомоги в Facebook. Проте в ХДС вважають, цього недостатньо.

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"Для того, щоб все координувати, потрібен штатний співробітник", - сказав офіційний представник ХДС Майк Пенн, пояснивши, що волонтерської роботи мало для боротьби з проблемою самотності у місті.

Згідно з повідомленням берлінської щоденної газети Tagesspiegel за 2018 рік, в минулому році 1300 осіб займалися волонтерською роботою по боротьбі з самотністю.

У тому ж повідомленні йдеться, що щонайменше 300 осіб на рік помирають в своїх квартирах самотніми і непоміченими. Іноді про їх смерть дізнаються за тижні. У пресі і соцмережах Берлін отримав прізвисько "Столиця самотності".

Опитування, проведене урядом в травні, показало, що з 2011 по 2017 рік кількість німців у віці від 45 до 84 років, які повідомили, що іноді відчували себе дуже самотньо, зросла на 15%.

У деяких вікових групах ця кількість зросла на 59%. Щонайменше кожен четвертий підліток іноді повідомляв про почуття самотності.