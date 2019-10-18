В Берлине предлагают назначить ответственного за борьбу с одиночеством

Берлинское отделение Христианской демократической партии канцлера Ангелы Меркель инициирует введение в немецкой столице должности уполномоченного по вопросам одиночества.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

Каждое второе домашнее хозяйство в Берлине состоит из одного человека. Существуют горячие линии для пожилых людей, профессионально организованные вечеринки и группы помощи в Facebook. Однако в ХДС считают, этого недостаточно.

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"Для того чтобы все координировать, нужен штатный сотрудник", - сказал официальный представитель ХДС Майк Пенн, объяснив, что волонтерской работы мало для борьбы с проблемой одиночества в городе.

Согласно сообщению берлинской ежедневной газеты Tagesspiegel за 2018 год, в прошлом году 1300 человек занимались волонтерской работой по борьбе с одиночеством.

В том же сообщении говорится, что по меньшей мере 300 человек в год умирают в своих квартирах одинокими и незамеченными. Иногда об их смерти узнают спустя недели. В прессе и соцсетях Берлин получил прозвище "Столица одиночества".

Опрос, проведенный правительством в мае, показал, что с 2011 по 2017 год количество немцев в возрасте от 45 до 84 лет, которые сообщили, что иногда чувствовали себя очень одиноко, выросло на 15%.

В некоторых возрастных группах это количество возросло на 59%. По меньшей мере каждый четвертый подросток иногда сообщал о чувстве одиночества.