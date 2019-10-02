Греція: масштабний страйк зупинив пороми й інший транспорт

Страйки проти нового консервативного уряду Греції зупинили пороми і транспортні сервіси по всій країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Associated Press.

Профспілки виступають проти нового трудового законопроєкту, який, як вони стверджують, порушить права на колективні переговори і право на страйк.

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Масштабні страйки в середу також зачіпають державні лікарні, банки, школи та громадський транспорт. Страйки підтримують дві найбільші профспілки Греції.

Співробітники газет, новинних сайтів і новинних програм на телебаченні і радіо також провели 24-годинний страйк.

Обраний на загальних виборах в липні консервативний уряд прем'єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса планує переглянути законодавство про зайнятість, щоб внести в нього зміни.

Зміни, на думку уряду, необхідні для протидії зловживанням у випадку контрактів з неповною зайнятістю і незадекларованою діяльністю деяких роботодавців.