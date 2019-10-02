Греция: масштабная забастовка остановила паромы и другой транспорт

Забастовки против нового консервативного правительства Греции остановили паромы и транспортные сервисы по всей стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.

Профсоюзы выступают против нового трудового законопроекта, который, как они утверждают, нарушит права на коллективные переговоры и право на забастовку.

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Масштабные забастовки в среду также затрагивают государственные больницы, банки, школы и общественный транспорт. Забастовки поддерживают два крупнейшие профсоюзы Греции.

Сотрудники газет, новостных сайтов и новостных программ на телевидении и радио также провели 24-часовую забастовку.

Избранное на всеобщих выборах в июле консервативное правительство премьер-министра Кириакоса Мицотакиса планирует пересмотреть законодательство о занятости, чтобы внести в него изменения.

Изменения, по мнению правительства, необходимые для противодействия злоупотреблениям в случае контрактов с неполной занятостью и незадекларированной деятельностью некоторых работодателей.