У ЄС закликали Раду схвалити законопроєкт про авторизованих економічних операторів

Представництво ЄС в Україні закликало український парламент ухвалити у другому читанні проєкт закону щодо запровадження програми авторизованих економічних операторів.

Як повідомляє "Європейська правда", з таким закликом представництво виступило у середу, 2 жовтня.

"Сьогодні у Верховній Раді України заплановано розгляд у другому читанні проєкту Закону №1048 щодо впровадження прийнятої в ЄС концепції програми авторизованих економічних операторів, суть якої полягає у сприянні розвитку торгівлі та підтримці підприємств, що відповідають певним критеріям, за допомогою спрощених митних процедур.

Представництво ЄС заохочує народних депутатів України вважати цей законопроєкт пріоритетним", - йдеться у повідомленні місії ЄС у Facebook.

Представництво нагадало, що запровадження зазначеної програми є одним із зобов’язань України за Угодою про асоціацію.

"Проголосований у першому читанні проєкт закону є важливим кроком на шляху до приведення українського законодавства у відповідність до європейських норм і доброю основою для втілення програми авторизованих економічних операторів в Україні", - зазначається у повідомлення представництва Європейського союзу.