В ЕС призвали Раду одобрить законопроект о авторизованных экономических операторах
Представительство ЕС в Украине призвало украинский парламент принять во втором чтении проект закона о введении программы авторизованных экономических операторов.
Как сообщает "Европейская правда", с таким призывом представительство выступило в среду, 2 октября.
"Сегодня в Верховной Раде Украины запланировано рассмотрение во втором чтении проекта Закона №1048 по внедрению принятой в ЕС концепции программы авторизованных экономических операторов, суть которой заключается в содействии развитию торговли и поддержке предприятий, отвечающих определенным критериям, с помощью упрощенных таможенных процедур.
Представительство ЕС призывает народных депутатов Украины считать этот законопроект приоритетным ", - говорится в сообщении миссии ЕС в Facebook.
Представительство напомнило, что введение указанной программы является одним из обязательств Украины по Соглашению об ассоциации.
"Проголосованный в первом чтении проект закона является важным шагом на пути к приведению украинского законодательства в соответствие с европейскими нормами и хорошей основой для воплощения программы авторизованных экономических операторов в Украине", - отмечается в сообщении представительства Европейского союза.