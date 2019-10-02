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В ЕС призвали Раду одобрить законопроект о авторизованных экономических операторах

Среда, 2 октября 2019, 12:18

Представительство ЕС в Украине призвало украинский парламент принять во втором чтении проект закона о введении программы авторизованных экономических операторов.

Как сообщает "Европейская правда", с таким призывом представительство выступило в среду, 2 октября.

"Сегодня в Верховной Раде Украины запланировано рассмотрение во втором чтении проекта Закона №1048 по внедрению принятой в ЕС концепции программы авторизованных экономических операторов, суть которой заключается в содействии развитию торговли и поддержке предприятий, отвечающих определенным критериям, с помощью упрощенных таможенных процедур.

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Представительство ЕС призывает народных депутатов Украины считать этот законопроект приоритетным ", - говорится в сообщении миссии ЕС в Facebook.

Представительство напомнило, что введение указанной программы является одним из обязательств Украины по Соглашению об ассоциации.

"Проголосованный в первом чтении проект закона является важным шагом на пути к приведению украинского законодательства в соответствие с европейскими нормами и хорошей основой для воплощения программы авторизованных экономических операторов в Украине", - отмечается в сообщении представительства Европейского союза.

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