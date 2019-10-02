Brexit: у ЄС скептично оцінили фінальну пропозицію Британії, оприлюднену ЗМІ

Дипломати і офіційні особи Європейського союзу заявили, що остання британська пропозиція щодо Brexit, про яку повідомляють ЗМІ, має істотні недоліки та не спрацює.

Про це агентству Reuters повідомили неназвані європейські посадовці, пише "Європейська правда".

"Ця пропозиція докорінно помилкова", - сказав високопоставлений чиновник ЄС, коментуючи повідомлення ЗМІ про деталі про фінальну пропозицію прем'єра Бориса Джонсона.

"Це не спрацює. Джонсон вибрав конфронтацію", - сказав дипломат ЄС, що має справу з Brexit. Він додав, що єдиним можливим варіантом є механізм бекстоп для Північної Ірландії з деякими модифікаціями або трохи розширений.

Як повідомлялось, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон в середу оприлюднить свою останню пропозицію для Європейського союзу щодо Brexit і дасть зрозуміти: якщо Брюссель не погодиться з цією пропозицією, Британія не буде вести подальші переговори і покине блок 31 жовтня.

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Питання про ірландський кордон, а також про те, як захистити його від прикордонних перевірок після Brexit став ключовим каменем спотикання на переговорах про вихід Британії.

Як повідомляє BBC, остання пропозиція уряду щодо Brexit включає деякі митні перевірки на острові Ірландія. Пропозиція також полягає у тому, що Північна Ірландія матиме дещо інші взаємини з ЄС, ніж решта Британії. Парламенту Північної Ірландії хочуть надати право визначати своє майбутнє з ЄС.

Утім, більше деталей не відомі, вони будуть зрозумілі після пояснень Джонсона.