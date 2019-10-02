Brexit: в ЕС скептически оценили финальное предложение Британии, обнародованное СМИ

Дипломаты и официальные лица Европейского союза заявили, что последнее британское предложение по Brexit, о котором сообщают СМИ, имеет существенные недостатки и не сработает.

Об этом агентству Reuters сообщили неназванные европейские чиновники, пишет "Европейская правда".

"Это предложение в корне ошибочно", - сказал высокопоставленный чиновник ЕС, комментируя сообщения СМИ о деталях финального предложения премьера Бориса Джонсона.

"Это не сработает. Джонсон выбрал конфронтацию", - сказал дипломат ЕС, который имеет дело с Brexit. Он добавил, что единственным возможным вариантом является механизм бекстоп для Северной Ирландии с некоторыми модификациями или немного расширен.

Как сообщалось, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в среду обнародует свое последнее предложение для Европейского союза по Brexit и даст понять: если Брюссель не согласится с этим предложением, Британия не будет вести дальнейшие переговоры и покинет блок 31 октября.

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Вопрос о ирландской границе, а также о том, как защитить ее от пограничных проверок после Brexit стал ключевым камнем преткновения на переговорах о выходе Британии.

Как сообщает BBC, последнее предложение правительства по Brexit включает некоторые таможенные проверки на острове Ирландия. Предложение также заключается в том, что Северная Ирландия будет иметь несколько другие отношения с ЕС в отличии от остальной части Великобритании. Парламенту Северной Ирландии хотят предоставить право определять свое будущее с ЕС.

Больше деталей не известны, они будут понятны после объяснений Джонсона.