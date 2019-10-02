У Британії діагностували психоз, спричинений Brexit

Лікарі у Великій Британії діагностували перший випадок психозу, який виник у зв’язку з Brexit.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico, про це йдеться в повідомленні Британського медичного журналу.

Влітку 2016 року через три тижні після референдуму щодо членства у ЄС 40-річного чоловіка госпіталізували, коли його психічне здоров'я швидко погіршилося після оголошення результатів референдуму.

"У нього були слухові галюцинації, а також параноїдальні, химерні марення і проблеми з ідентифікацією", - пише доктор Мохаммед Зія Уль Хак Катшул з Інституту психічного здоров'я Університету Ноттінгема, який лікував цю людину.

За словами лікаря, після голосування щодо Brexit пацієнту "було важко змиритися з політичними подіями, що відбувалися навколо нього. Особливо він хвилювався через расові інциденти". Чоловік також сказав, що йому соромно бути британцем.

"Політичні події можуть виступати головним чинником стресу і мати значний вплив на психічне здоров'я людей, особливо тих, хто має схильність до розвитку психічних захворювань", - говорить доктор Хак.

У доповіді також зазначається, що чоловік пережив подібний епізод 13 років тому після значного стресу на роботі. Він також переживав робочий та сімейний стрес перед тим, як був госпіталізований через "Brexit-психоз". Ці фактори потенційно могли сприяти ускладненням стану його здоров’я після референдуму.

За словами доктора Хака, пацієнт одужав через два тижні після лікування оланзапіном, антипсихотичним засобом, який застосовується для лікування шизофренії та біполярного розладу.