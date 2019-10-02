В Британии диагностировали психоз, вызванный Brexit

Врачи в Великобритании диагностировали первый случай психоза, который возник в связи с Brexit.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico, об этом говорится в сообщении Британского медицинского журнала.

Летом 2016 года через три недели после референдума о членстве в ЕС 40-летнего мужчину госпитализировали, когда его психическое здоровье быстро ухудшилось после объявления результатов референдума.

"У него были слуховые галлюцинации, а также параноидальные, причудливые грезы и проблемы с идентификацией", - пишет доктор Мохаммед Зия Уль Хак Катшул из Института психического здоровья Университета Ноттингема, который лечил этого человека.

По словам врача, после голосования по Brexit пациенту "было трудно смириться с политическими событиями, происходившими вокруг него. Особенно он волновался из-за расовых инцидентов". Мужчина также сказал, что ему стыдно быть британцем.

"Политические события могут выступать главным фактором стресса и иметь значительное влияние на психическое здоровье людей, особенно тех, кто имеет склонность к развитию психических заболеваний", - говорит доктор Хак.

В докладе также отмечается, что мужчина пережил подобный эпизод 13 лет после значительного стресса на работе. Он также переживал рабочий и семейный стресс перед тем, как был госпитализирован из-за "Brexit-психоза". Эти факторы потенциально могли способствовать осложнением состояния его здоровья после референдума.

По словам доктора Хака, пациент выздоровел через две недели после лечения оланзапином, антипсихотическим средством, которое применяется для лечения шизофрении и биполярного расстройства.