У Європарламенті відклали церемонію вручення Сенцову премії Сахарова

В Європейському парламенті вирішили перенести церемонію вручення премії Сахарова українському режисеру Олегу Сенцову, яка була запланована на кінець жовтня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Церемонія премії імені Сахарова для Сенцова, яка мала відбутися 22 жовтня, перенесена. В Європарламенті перевіряють, чи можуть вони замість цього провести її у листопаді", - написав Джозвяк.

