У Європарламенті відклали церемонію вручення Сенцову премії Сахарова

В Європейському парламенті вирішили перенести церемонію вручення премії Сахарова українському режисеру Олегу Сенцову, яка була запланована на кінець жовтня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Церемонія премії імені Сахарова для Сенцова, яка мала відбутися 22 жовтня, перенесена. В Європарламенті перевіряють, чи можуть вони замість цього провести її у листопаді", - написав Джозвяк.

The #SakharovPrize ceremony for #Sentsov that was supposed to take place on 22 oct has been postponed. Ep is checking to see if they can hold it in Nov instead. #Ukraine #Russia #Crimea — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 2, 2019

Раніше президент Європейського парламенту Давід Сассолі запросив Сенцова до Страсбурга, а також заявив про готовність особисто привезти в Україну премію, якщо той не зможе сам прибути по неї через стан здоров'я.

25 жовтня 2018 року Європейський парламент оголосив Сенцова лауреатом премії Сахарова. Він - перший в історії представник України, якого відзначили цією нагородою.

Зазначимо, що Сенцов у ці дні перебуває у Страсбурзі, де проходить осіння сесія ПАРЄ. Вчора він зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном.