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Сенцов зустрівся з Макроном і передав список в'язнів Кремля

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Сенцов зустрівся з Макроном і передав список в'язнів Кремля

Вівторок, 1 жовтня 2019, 16:59

У Страсбурзі у вівторок, 1 жовтня, під час осінньої сесії ПАРЄ звільнений з російського полону український режисер Олег Сенцов провів зустріч із французьким президентом Еммануелем Макроном.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зустріч тривала близько півгодини. "Сенцову вдалось передати звернення з переліком усіх 86 імен актуальних в'язнів Кремля в Криму та на території РФ, а також нагадати про полонених Донбасу, за яких необхідно продовжувати боротися", - розповіла у своєму Facebook директор Центру громадянських свобод Олександра Романцова.

Президент Франції, зокрема, запитав у колишнього бранця Кремля, чи не покинув той писати, на що Сенцов заперечив.

"Творчий шлях - це ще одна моя дорога, яка не забувається", - зазначив Сенцов. 

Сенцов подякував Макрону за допомогу у визволенні полонених і за підтримку України загалом.

"Радий був почути, що на цьому він не збирається зупинятися, і робота буде продовжена. Запитав, чи розуміє Макрон справжні цілі Путіна і чи довіряє йому. Відповіді мене задовольнили. Він запитав про в'язницю, але я не став про це говорити - тепер є речі і важливіші. Натомість я розповів про своє бачення ситуації і конкретніше про 227 наших полонених на Донбасі і 86 у Росії. Більшість з останніх - кримські татари", - написав Сенцов у своєму Facebook.

За його словами, кримські татари страждають за свої політичні та релігійні переконання, а окупанти намагаються представити їх як ісламських терористів.

"Президент (Франції) мене почув. Щоб інформація закріпилася краще, подарував свою тюремну пластикову чашку з наклеєним прізвищем. Сказав при цьому: "Можете її поставити на полицю, а можете викинути у відро для сміття - це не важливо. Важливіше, щоб ви не забували про наших полонених". Обійнялися", - зазначив Сенцов.

Нагадаємо, 22 жовтня у Страсбурзі Сенцов особисто отримає премію імені Андрія Сахарова за свободу думки, якою його нагородили торік.

Макрон під час виступу на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи 1 жовтня нагадав про українських політв’язнів, які продовжують незаконно утримуватися Росією.

Під час виступу Макрон також заявив, що повністю підтримав повернення російської делегації до ПАРЄ.

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