В Европарламенте отложили церемонию вручения Сенцову премии Сахарова

В Европейском парламенте решили перенести церемонию вручения премии Сахарова украинскому режиссеру Олегу Сенцову, которая была запланирована на конец октября.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Церемония премии имени Сахарова для Сенцова, которая должна была состояться 22 октября, перенесена. В Европарламенте проверяют, могут ли они вместо этого провести ее в ноябре", - написал Джозвяк.

The #SakharovPrize ceremony for #Sentsov that was supposed to take place on 22 oct has been postponed. Ep is checking to see if they can hold it in Nov instead. #Ukraine #Russia #Crimea — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 2, 2019

Ранее президент Европейского парламента Давид Сассоли пригласил Сенцова в Страсбург, а также заявил о готовности лично привезти в Украину премию, если тот не сможет сам прибыть за ней по состоянию здоровья.

25 октября 2018 Европейский парламент объявил Сенцова лауреатом премии Сахарова. Он - первый в истории представитель Украины, который отметили наградой.

Отметим, что Сенцов в эти дни находится в Страсбурге, где проходит осенняя сессия ПАСЕ. Вчера он встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном.