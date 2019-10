В Европарламенте отложили церемонию вручения Сенцову премии Сахарова

В Европейском парламенте решили перенести церемонию вручения премии Сахарова украинскому режиссеру Олегу Сенцову, которая была запланирована на конец октября.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Церемония премии имени Сахарова для Сенцова, которая должна была состояться 22 октября, перенесена. В Европарламенте проверяют, могут ли они вместо этого провести ее в ноябре", - написал Джозвяк.

The #SakharovPrize ceremony for #Sentsov that was supposed to take place on 22 oct has been postponed. Ep is checking to see if they can hold it in Nov instead. #Ukraine #Russia #Crimea