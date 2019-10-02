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В Европарламенте отложили церемонию вручения Сенцову премии Сахарова

Среда, 2 октября 2019, 14:11

В Европейском парламенте решили перенести церемонию вручения премии Сахарова украинскому режиссеру Олегу Сенцову, которая была запланирована на конец октября.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Церемония премии имени Сахарова для Сенцова, которая должна была состояться 22 октября, перенесена. В Европарламенте проверяют, могут ли они вместо этого провести ее в ноябре", - написал Джозвяк.

Ранее президент Европейского парламента Давид Сассоли пригласил Сенцова в Страсбург, а также заявил о готовности лично привезти в Украину премию, если тот не сможет сам прибыть за ней по состоянию здоровья.

25 октября 2018 Европейский парламент объявил Сенцова лауреатом премии Сахарова. Он - первый в истории представитель Украины, который отметили наградой.

Отметим, что Сенцов в эти дни находится в Страсбурге, где проходит осенняя сессия ПАСЕ. Вчера он встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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