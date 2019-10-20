У Кельні тисячі курдів протестували проти турецького наступу в Сирії

Тисячі прокурдських демонстрантів вийшли на масову акцію в німецькому Кельні, протестуючи проти наступу турецьких військ на півночі Сирії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

За словами представника місцевої поліції, демонстрація пройшла мирно. За оцінками правоохоронців, у центрі Кельна зібралося близько 10 тисяч учасників протесту. Організатори заходу - низка альянсів лівих сил - очікували до 15 тисяч демонстрантів.

Учасники акції несли плакати із закликами зупинити "нападницьку війну Туреччини", а також вимагали припинити військову співпрацю між ФРН та Туреччиною.

Крім того, промовці на заключному мітингу вимагали від уряду в Берліні не лише засуджувати на словах нинішній турецький наступ, а вживати конкретних заходів для досягнення цієї мети.

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Задля забезпечення правопорядку та запобігання сутичкам між курдами та тими турками, які є прихильниками політики Реджепа Таїпа Ердогана, поліція залучила велику кількість співробітників. Вони, зокрема, перевіряли також прапори та транспаранти демонстрантів на наявність символіки забороненої в Німеччині "Робітничої партії Курдистану".

Демонстрації проти дій Туреччини на півночі Сирії відбулися також в інших містах Німеччини, зокрема в Берліні, Гамбурзі, Штутгарті та Франкфурті-на-Майні.

Акції протесту проти вторгнення Туреччини на контрольовані сирійськими курдами території розпочалися минулими вихідними. Тоді в багатьох містах Німеччини та низки інших європейських країн на вулиці вийшли тисячі людей.

Нагадаємо, минулого тижня Анкара розпочала наступ на позиції сирійських курдів на північному сході Сирії. Мета операції - створення 30-кілометрового "коридору безпеки" на сирійсько-турецькому кордоні. Анкара вважає курдські "Загони народної самооборони" (YPG) сирійським відгалуженням забороненої турецькою владою "Робітничої партії Курдистану".