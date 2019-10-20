В Кельне тысячи курдов протестовали против турецкого наступления в Сирии

Тысячи прокурдських демонстрантов вышли на массовую акцию в немецком Кельне, протестуя против наступления турецких войск на севере Сирии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

По словам представителя местной полиции, демонстрация прошла мирно. По оценкам правоохранителей, в центре Кельна собралось около 10 тысяч участников протеста. Организаторы мероприятия - ряд альянсов левых сил - ожидали до 15 тысяч демонстрантов.

Участники акции несли плакаты с призывами остановить "нападницьку войну Турции", а также требовали прекратить военное сотрудничество между ФРГ и Турцией.

Кроме того, выступавшие на заключительном митинге требовали от правительства в Берлине не только осуждать на словах нынешнее турецкое наступление, а принимать конкретные меры для достижения этой цели.

Для обеспечения правопорядка и предотвращения столкновений между курдами и теми турками, которые являются сторонниками политики Реджепа Тайипа Эрдогана, полиция привлекла большое количество сотрудников. Они, в частности, проверяли также флаги и транспаранты демонстрантов на наличие символики запрещенной в Германии Рабочей партии Курдистана".

Демонстрации против действий Турции на севере Сирии произошли также в других городах Германии, в частности в Берлине, Гамбурге, Штутгарте и Франкфурте-на-Майне.

Акции протеста против вторжения Турции на контролируемые сирийскими курдами территории начались в минувшие выходные. Тогда во многих городах Германии и ряда других европейских стран на улицы вышли тысячи людей.

Напомним, на прошлой неделе Анкара начала наступление на позиции сирийских курдов на северо-востоке Сирии. Цель операции - создание 30-километрового "коридора безопасности" на сирийско-турецкой границе. Анкара считает курдские "Отряды народной самообороны" (YPG) сирийским ответвлением запрещенной турецкими властями "Рабочей партии Курдистана".